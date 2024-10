Eine gute Halbzeit reicht dem TSV Königsbrunn

Zumindest in der ersten Halbzeit war es ein ansehnliches Kreisklassenspiel in Königsbrunn. Der TSV war sehr aktiv und Bergheim agierte abwartend. Beide Teams versuchten sich immer wieder an spielerischen Lösungen und bemühten sich, aus der Abwehr geordnet nach vorne zu spielen. Das klappte auf beiden Seiten mal besser, mal schlechter. Letztlich hatten beide Mannschaften mit vielen Ballverlusten und Fehlpässen im Mittelfeld zu kämpfen. Doch dabei erwies sich Königsbrunn dann mit fortschreitender Spieldauer als zielstrebiger. Nach 15 gespielten Minuten klappte dann wirklich einmal ein Königsbrunner Spielzug. Ab der Mittellinie wurde gut kombiniert und am Ende stand Scott Binzer frei vor dem Tor. Er brachte seinen TSV in Führung. Überhaupt war der schnelle Binzer auf seiner rechten Angriffsseite ein ständiger Gefahrenherd für die teilweise überfordert wirkende Bergheimer Deckung. Immer wieder brachte er mit schnellen Vorstößen Unordnung in die Reihen. Mehrere Chancen erspielten sich die Königsbrunner, bis es dann in der 22. Minute zum zweiten Mal im Bergheimer Kasten klingelte. Adrian Zaglowek wurde mit einem Steilpass geschickt, umkurvte den Bergheimer Torhüter Matthias Schmid und erhöhte auf 2:0.

