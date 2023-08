Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

"Eine schöne Oase": "Schwätzbänkle" macht in Schwabmünchen Halt

Plus Keine Schokolade, aber dafür einige Geschichten bringen die Bürgerinnen und Bürger zum Start des "Schwätzbänkles" im südlichen Landkreis.

Elisabeth Arkenberg entschuldigt sich, als sie beim "Schwätzbänkle" in Schwabmünchen vorbeikommt. Sie habe leider keine Schokolade mitgebracht. Die Idee, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, findet sie aber super. Die 76-Jährige ist in armen Verhältnissen auf einem Bauernhof in der Reischenau aufgewachsen. Dennoch hatte sie eine "wunderbare Kindheit". Später hat sie als Krankenschwester für das Rote Kreuz und auf dem Hospitalschiff Helgoland an der Küste Vietnams gearbeitet.

Warum Arkenberg aber eigentlich gekommen ist: In den Medien würden die Begriffe Spaß und Freude oft verwechselt. Dabei seien das zwei verschiedene Dinge. In ihrem Beruf als Krankenschwester habe sie viele traurige Momente erlebt. Doch auch in diesen Momenten könne man Freude empfinden, sagt Arkenberg und fasst zusammen: "Spaß ist oberflächlich, Freude ist ernst."

