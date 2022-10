Einfach mal abschalten

Plus Der Landkreis trifft Vorbereitungen für einen längeren Stromausfall. Auch Gemeinden sind angehalten, ein Notfallkonzept zu erstellen. Aber trifft uns der Blackout wirklich?

Blackout: Für die meisten ist es ein Phänomen fernab jeder Vorstellungskraft. Sollte es einen längeren und flächendeckenden Stromausfall wirklich auch bei uns geben?