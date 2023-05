"Einfach selber machen" ist gar nicht so einfach

Unsere Handwerker-Serie "Einfach selber machen" endet. Es gab viele nützliche Tipps.

Die Heimwerker-Serie "Einfach selber machen" war klasse. Scheibenwischerblätter wechseln? Kann ich jetzt. Perlator am Wasserhahn austauschen? Funktioniert. Regal an die Wand schrauben? Es hält. Verstopfungen im Abfluss? Gelöst. Es gab so viele nützliche und hilfreiche Tipps.





Doch bei einem Teil unserer Serie bin ich persönlich an meine Grenzen gestoßen: bei den Silikonfugen. Frauenpower war im heimschen Bad angesagt. "Einfach selber machen" stand in unserer Zeitung, also muss das funktionieren. Aber so einfach gestaltete sich das Vorhaben nicht - oder aber, ich bin handwerklich völlig talentfrei. Das könnte zugegebenermaßen durchaus der Grund für das Ergebnis sein. Denn obwohl alle Ratschläge aus dem Bericht befolgt wurden, klebt nun rund um die Badewanne ein recht unansehnlicher Batz. Und nicht nur dort. Zum Glück nahm es der Ehemann mit Humor und war insgeheim erleichtert, dass er nicht der Verursacher war. Der hätte sich was anhören müssen.

Einfach den Profi machen lassen

Manchmal sollte eben doch der ausgebildete Handwerker ran. Gelernt ist halt gelernt. Nicht umsonst dauert eine Ausbildung im Handwerk bis zu drei Jahre. Damit das Zuhause nicht noch mehr optischen Schaden nimmt, ist es vielleicht ganz gut, dass die Heimwerker-Serie heute endet. Mein Motto für das Bad in Zukunft: "Einfach den Profi machen lassen."