Einwohnerzahl wächst: So entwickeln sich die Lechfeld-Gemeinden

Plus Die Lechfeld-Gemeinden wollen auch in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten. Eine entscheidende Frage dabei ist: Wie entwickeln sich die Bevölkerungszahlen?

Wie haben sich die Lechfeld-Gemeinden in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie können Untermeitingen, Klosterlechfeld, Graben und Obermeitingen in Zukunft noch besser zusammenarbeiten? Bei der vergangenen Sitzung des Projekt "Gemeinsames Entwicklungskonzept Lechfeld" haben die Bürgermeister und Delegierte aus den Gemeinderäten diese Fragen rege diskutiert.