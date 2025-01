Einzigartiger Fund stellt Forscher vor Rätsel

„Eigentlich freut es mich, dass es nicht auf alle Fragen sofort eine Antwort gibt“, sagt Dr. Hubert Fehr vom Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten. Denn dadurch gebe es weiterhin gute Gründe, nachzuforschen. Gerade im Raum um Bobingen und und auf dem Lechfeld gebe es viele archäologisch interessante Funde. „Das Gebiet war, vor allem durch den fruchtbaren Lössboden bei Bobingen, früh besiedelt“, so Fehr. Bereits um das Jahr 6000 vor Christus könnte die Besiedelung begonnen haben. Durch die rege Bautätigkeit in den Lechfeldgemeinden seien mittlerweile viele Funde zusammengekommen. „Durch die Fülle der Fundstücke sind wir gut beschäftigt und die Arbeit wird uns so schnell nicht ausgehen“, sagt Fehr.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hubert Fehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis