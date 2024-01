Eisregen: Erste Schulen sagen Präsenzunterricht ab

Im Landkreis Augsburg hat der Eisregen eingesetzt. An einigen Schulen findet deshalb am Mittwoch kein Präsenzunterricht statt.

Auf Autos ist bereits ein leichter Eispanzer zu erkennen: Wie angekündigt, setzt seit einigen Stunden Regen im Augsburger Land ein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis.

Die Streu- und Räumdienste waren schon am frühen Morgen im Einsatz, sodass die wichtigsten Straßen einigermaßen befahrbar waren. Auf den Gehwegen aber war es teilweise spiegelglatt.

Größere Unfälle meldet die Polizei bislang aber nicht im Augsburger Land. Es hat zwar mehrere Kollisionen gegeben, die aber alle glimpflich verliefen. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Auf der Bundesstraße 2 ist ein Auto in Fahrtrichtung Süden kurz vor der Ausfahrt Biberbach in die Mittelleitplanke gerutscht. Zwischen Häder und Dinkelscherben gab es ebenfalls einen Unfall.

In den Stauden gab es Unfälle bei Münster und Klimmach. Ein Autofahrer rutschte gegen einen Baum, aber auch hier gab es keine Personenschäden. In Untermeitingen ereigneten sich zwei Glatteisunfälle: Ein Fahrzeug rutschte gegen einen Gartenzaun, ein anderes gegen ein geparktes Fahrzeug. In Bobingen meldet die Polizei einen Auffahrunfall in der Gutenbergstraße.

Im Raum Neusäß/Diedorf waren am Morgen die Hauptstrecken wie die B 300 frei, allerdings wurde es im weiteren Verlauf des Vormittags durch den einsetzenden Regen wieder zunehmend rutschig und glatt - vor allem auf den Nebenstrecken.

Bis 15 Uhr bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Anfangs für kurze Zeit Schneefall, rasch in gefrierenden Regen mit Glatteisbildung übergehend. Ein Aufenthalt im Freien und Fahrten sollten vermieden und das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden. Autofahrer sollten sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen, so der DWD. Die Unwetter-Warnung, die auch der Katastrophenwarndienst Nina verbreitet, gilt bis 15 Uhr.

Kein Unterricht in Walkertshofen

An der Grundschule Walkertshofen findet aufgrund der besonderen Schulwegesituation kein Präsenzunterricht statt. Die Grund- und Mittelschule Thierhaupten hat alle Eltern informiert, dass sämtliche Lehrer digital im Distanzunterricht unterrichten. Die Eltern können ihre Kinder auf freiwilliger Basis zu Hause zu lassen. Einige Schulen im Augsburger Land haben Eltern darauf hingewiesen, dass es kurzfristig zu einem Ausfall des Präsenzunterrichts kommen kann.

Laut Warnmeldung des Landratsamts müssen die Schüler und Schülerinnen im Falle von lokaler Glatteisbildung oder dadurch bedingtem Ausfall des Schülernahverkehrs am Mittwoch nicht riskieren, in die Schule zu kommen. Die Eltern müssten ihre Kinder jedoch ordnungsgemäß von der Schule abmelden, falls diese zu Hause bleiben. In jedem Fall wird in den Schulen im Landkreis ein Notbetrieb beziehungsweise eine Notbetreuung eingerichtet. In diesem Sinne lautete beispielsweise auch eine Elterninformation der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach.