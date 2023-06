Landkreis Augsburg

Eltern schlagen Alarm: In Kitas herrscht große Personalnot

Eltern aus dem Lechfeld beklagen in einem offenen Brief den eklatanten Personalmangel an den Kindertagesstätten im Landkreis.

Plus In einem offenen Brief an Politiker fordern Elternbeiräte ein Umdenken und Handeln. Knapp 600 Unterschriften unterstützen die Initiative.

Von Carmen Janzen

Bayern steckt in der Kita-Krise: Eltern suchen händeringend nach Betreuung für ihre Kinder, Kitas klagen über Personalmangel und Überlastung. Nach einer Studie der Gewerkschaft Verdi fehlten in Bayerns Kitas bereits 2021 rund 6000 Fachkräfte. Seitdem dürfte die Zahl nochmals gestiegen sein.

Dagegen wollen Eltern aus dem Augsburger Land nun vorgehen. Ein Zusammenschluss von Elternbeiräten aus Untermeitingen hat einen offenen Brief an die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf, an Landrat Martin Sailer sowie Vertreter aus Land- und Bundestag geschrieben. Sie fordern endlich ein Umdenken und konsequentes Handeln. Dieser Brief hing in den vergangenen Wochen in insgesamt 19 Kindertagesstätten im südlichen Landkreis aus. Knapp 600 Unterschriften sind gesammelt worden, bevor das Schreiben und die Unterschriften an die Politiker weitergeleitet wurden.

