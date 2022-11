Endspurt beim Heimat-Check

Was die große Online-Abfrage gebracht hat und welche Schlüsse sich noch daraus ziehen lassen.

Langsam aber sicher geht es beim Heimat-Check für die Gemeinden im südlichen Landkreis auf die Zielgerade: In einer letzten Folge werden noch verschiedene Gemeinden auf dem Lechfeld beleuchtet.

Fast 4500 Leser und Leserinnen aus dem Augsburger Land hatten sich im Sommer an der großen Online-Umfrage beteiligt. Das ist enorm. Denn die Beteiligung zeigt, dass sich sehr viele Menschen intensiv mit ihrer Heimat beschäftigen.

Ergebnisse liefern ein Stimmungsbild

Nach der Auswertung der gewonnenen Daten ist ein besonderes Stimmungsbild herausgekommen. Die Analyse der jeweils auf einen Ort bezogenen Ergebnisse zeigt, wo der Schuh drückt. Es geht nicht nur um negative Kritik: Dank der vergebenen Noten in den 14 Kategorien wird auch deutlich, was gut läuft und wie sich Menschen an ihrem Wohnort fühlen.

Gleichzeitig konnte jeder Teilnehmer auch Wünsche und Anregungen äußern. Sie sind besonders wertvoll. Denn mit ihnen kommen ungefiltert vielleicht auch ganz neue Ideen ans Licht. Sie alle sollten zu einem Ziel führen: Die Lebensqualität in der Heimat noch weiter erhöhen.

Lesen Sie dazu auch