Waldbrände: Der Landkreis Augsburg hilft in Thüringen

Es ist der größte Waldbrand in Thüringen seit drei Jahrzehnten: Um beim Löschen der verheerenden Feuer im Osten Deutschlands zu unterstützen, hat der Landkreis Augsburg am Wochenende ein Hilfeleistungskontingent entsendet. 103 ehrenamtliche Kräfte aus den Feuerwehren und dem Roten Kreuz sind am frühen Sonntagmorgen nach Saalfeld in Thüringen aufgebrochen, um vor Ort zu helfen.

Helfen bringen unter anderem Material

Neben typischen Löschfahrzeugen brachte der Fahrzeugkonvoi, der insgesamt aus 24 Fahrzeugen bestand, Material zur Waldbrandbekämpfung sowie Fahrzeuge für den Mannschaftstransport, zur Verpflegung, Unterbringung sowie dem Eigenschutz der Einsatzkräfte. Der Einsatz erfolgte kurzfristig auf die offizielle Anforderung des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Verkehr zur überörtlichen Katastrophenhilfe.

100 Helfer von 14 Feuerwehren aus dem Landkreis und das BRK sind in den Bereich Gösselsdorf in Thüringen gefahren. Foto: Günter Bugar Feuerwehr Gersthofen

„Für uns war es selbstverständlich, ein Hilfeleistungskontingent zur Waldbrandbekämpfung zu entsenden“, sagte Landrat Martin Sailer, „im vergangenen Jahr waren wir während der Hochwasserkatastrophe auf Hilfe von außen angewiesen, dieses Mal ist es an uns, Hilfe zu leisten.“