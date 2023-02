Erdbeben in der Türkei und Syrien: Können Retter aus der Region unterstützen?

Drei Erdbeben haben im türkisch-syrischen Grenzgebiet massiven Schaden angerichtet und zahlreiche Opfer gefordert. Welche Retter aus dem Landkreis helfen könnten.

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf über 2000 gestiegen. Hunderte werden vermisst. Ist es möglich, dass Hilfsorganisationen aus dem Landkreis unterstützen?

Helfer bei Katastrophen wie Erdbeben sind Rettungshunde. Mit ihrem feinen Geruchssinn können sie unter den Trümmern Verschüttete aufspüren und Leben retten. Auch in der Region gibt es Rettungshunde. Wäre ein Einsatz in der Türkei denkbar? "Rechnen kann man mit solchen Anfragen normal schon", sagt Manuel Heckmann, Fachreferent für Rettungshundewesen in Bayern. Allerdings brauche es in diesem Fall speziell ausgebildete Trümmerhunde, erklärt der Malteser-Experte. "Die bekannteste Rettungshundeform kann schnell und sicher verschüttete Menschen aufspüren. Vor allem aus geografischen Gründen haben wir Malteser in Bayern aber keine Trümmerhunde, genauso wenig wie Lawinensuchhunde."

Drei Arten von Rettungshunden gibt es bei den Maltesern in der Region. "Es gibt zum einen den Flächensuchhund, der ein Areal nach Menschen absucht. Der Personenspürhund oder Mantrailer spürt eine Person durch ihren Individualduft auf. Er läuft im Gegensatz zum Flächensuchhund an der Leine. Als Drittes haben wir noch den Wasserorter, der Leichen in Gewässern ausfindig macht." Auch die Rettungshundestaffel Schwabmünchen der Johanniter ist oft bei der Suche von vermissten und suizidgefährdeten Menschen im Einsatz.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Die ersten 24 bis 48 Stunden sind entscheidend

Ein weiterer Grund, warum zunächst wohl keine Rettungshundestaffeln aus der Region in das türkisch-syrische Katastrophengebiet geschickt werden, ist der Zeitfaktor. Günther Geiger aus Schwabmünchen ist Leiter des Kompetenzzentrums für die internationale Arbeit beim BRK. Er sagt: "Bis Gruppen von uns wie im jetzigen Fall in der Türkei sind, dauert es eine Weile." Manuel Heckmann von den Maltesern ergänzt: "Nach so einer Katastrophe besteht in den ersten 24 bis 48 Stunden die Chance, Menschen lebend zu bergen. Bei einem international gestellten Hilfsersuchen dauert es aber rund 72 Stunden, bis man mit der Rettungshundestaffel vor Ort ist und dort einen Einsatz aufgebaut hat." Daher unterstütze das BRK nationale Gesellschaften im Aufbau von Hundestaffeln vor Ort, erläutert Geiger. "Ein Spezialist aus Kempten hat etwa im Iran eine eigene Hundestaffel eingerichtet."

Auch das Technische Hilfswerk (THW) kann Helfer für Auslandseinsätze bereitstellen. "Allerdings sind das keine ganzen Gruppen, sondern einzelne Personen, die eine spezielle Befähigung wie bestimmte Impfungen und Prüfungen vorweisen. So etwas muss man auch wollen", sagt THW-Mitglied Karsten Köhler. Diese Helfer gebe es auch im Ortsverband Schwabmünchen – ihr Einsatz werde zentral über das Technische Hilfswerk gesteuert.

Grundsätzlich werde als Allererstes die Schnelleingreifgruppe in Frankfurt mobilisiert. "Sie können mit ihren Gerätschaften binnen eines halben Tages unterwegs sein", erklärt Köhler. Dass beispielsweise aus Schwabmünchen einzelne Helfer abgerufen werden, sei nur der Fall, wenn andere Freiwillige abgelöst und ersetzt werden müssen. Bei einer regionalen Katastrophe wie dem Hochwasser im Ahrtal rückten die Schwaben an: "Im Ahrtal waren Helfer aus Schwabmünchen nach drei Wochen dabei."

Was wäre bei einem Erdbeben im Landkreis?

Jeder THW-Ortsverband hat eine ausgebildete Bergungsgruppe, die Menschen und Tiere rettet oder Sachwerte aus Gefahrenbereichen holt. Zusätzlich gibt es sogenannte Räumgruppen. "Diese sind speziell ausgerichtet und rücken mit schweren Gerätschaften wie Baggern an, um Trümmer zu beseitigen. In der Region gibt es die nächste Räumgruppe in Augsburg." Köhler erklärt, wie im Fall eines Erdbebens im Landkreis vorgegangen würde: "Zuerst würde der Katastrophenfall ausgerufen werden. Der Landrat wäre in dem Fall oberster Katastrophenschützer. Er würde einen Stab einrichten, in dem die Hilfsorganisationen vertreten sind. Im Anschluss würden alle verfügbaren Kräfte mobilisiert werden, nicht nur die Bergungs- und Räumgruppen. Die Kräfte agieren multifunktional, und jeder Helfer zählt."

Diese internationale Hilfe gibt es für die Türkei und Syrien

Die Türkei und Syrien erreichen Hilfsangebote aus verschiedenen Ländern. Hierzulande ist die internationale Katastrophenhilfe eine Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). "Einsätze dieser Art werden über die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IFRC) koordiniert. Dabei steht das IFRC in engem Kontakt mit den nationalen Hilfsgesellschaften der Staaten. In Deutschland ist das das DRK mit Sitz in Berlin", erläutert die stellvertretende Pressesprecherin Claire Banzer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). "Aktuell ist der Türkische Rote Halbmond mit 169 haupt- und 144 ehrenamtlichen Kräften im Einsatz. Sie unterstützen die Menschen vor allem mit drei mobilen Küchen, 71 Verpflegungsfahrzeugen, 1080 Zelten und 15.429 Decken."