Erdbeben in Marokko: Wie könnte Hilfe aus der Region aussehen?

Nach dem Erdbeben in Marokko ist die Lage vor Ort ernst, bei der Vermisstensuche drängt die Zeit. Können Hilfskräfte aus dem Landkreis die Betroffenen irgendwie unterstützen?

Noch immer steigen die Zahlen der Toten, die dem verheerenden Erdbeben in Marokko zum Opfer gefallen sind. Weit über 2000 Menschen sind es mittlerweile, Hunderte sind noch vermisst. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Helfer aus Deutschland und dem Landkreis Augsburg halten sich bereit, um bei Bedarf schnell handeln zu können. Angefordert wurden sie bisher nicht. Ist das ungewöhnlich?

Darüber gehen die Meinungen auseinander. Konstantin Wamser, stellvertretender Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Schwabmünchen, findet das ausgebliebene Hilfegesuch nicht verwunderlich. Zum einen seien schon Hilfskräfte aus dem Ausland vor Ort, etwa von dem Nachbarland Spanien. Zum anderen müsse jeder Staat selbst entscheiden, in welchem Maße er Hilfe aus dem Ausland benötige.

Das THW besitzt eine Anlage, um Trinkwasser aufzubereiten

Vorbereitet ist das THW trotzdem, am Wochenende bündelte es Einsatzkräfte in Köln, die bereit zum Abflug standen. Erfolgt ein Hilfeersuchen, müsse die Auslandseinheit innerhalb von sechs Stunden abflugbereit sein, erklärt Wamser. Das Material wird am Flughafen bereitgestellt, dann wird mit Linienfliegern geflogen. Ohne eine solche Anfrage dürfen die Kräfte der Bundesbehörde nicht losfliegen. Geht es um Bergungsarbeiten, werden Bergungseinheiten angefordert, die je nach Situation von zwölf bis etwa 50 Personen reichen. "Der betroffene Staat bestimmt, welche Einheit angefordert wird", sagt Wamser. Aktuell bereite sich außerdem die Trinkwassereinheit vor. Diese, bestehend aus etwa 50 Personen, können mit ihrer Trinkwasseraufbereitungsanlage mehrere 100 Liter Wasser pro Tag aufbereiten.

Rettungshunde sind wertvolle Helfer bei Katastrophen, da sie schnell und flexibel einsetzbar sind. Foto: Kathrin Elsner (Archivbild)

Insbesondere in dieser Wasseraufbereitungsanlage sieht Manuel Heckmann, Fachreferent für Rettungshundewesen in Bayern, ein wichtiges Werkzeug vor Ort. "In der Regel ist nach einem Erdbeben ein großes Problem, dass das Grundwasser verseucht ist, etwa weil Wasserleitungen beim Beben zerstört wurden", erklärt er. Auch das Räumgerät des THWs sieht er als wertvoll bei den Bergungsarbeiten an – und kann sich das Fehlen eines Hilfeersuchens nicht wirklich erklären. "Letztlich ist es egal, wer hilft, solange geholfen wird", findet er.

Dass Rettungshunde der Malteser angefragt werden, ist unwahrscheinlich

Dass die Rettungshunde der hiesigen Malteser angefragt werden, sei dagegen wenig wahrscheinlich. Das liegt zum einen daran, dass ihre Hunde keine sogenannten Trümmerhunde sind, die darauf spezialisiert sind, schnell und sicher verschüttete Menschen aufspüren. Auch eine Auslandseinheit besitzen die Malteser in der Region nicht. Prinzipiell seien Hunde zwar immer nützlich, da ihr Geruchssinn bei der Vermisstensuche sehr sinnvoll sei. Zudem seien sie schnell einsetzbar, wenn sie vor Ort seien. "Das ist aber eben das Problem, dass unsere Hunde nicht vor Ort sind", so Heckmann. Nach 72 Stunden würden die Überlebenschancen der Vermissten stark sinken, daher sei das Zeitfenster klein.

Geldspenden sind aktuell sinnvoller als Sachspenden

Aktuell bemerkt er, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis sehr groß sei, insbesondere, was Sachspenden angehe. Von denen sollte man jedoch aktuell eher absehen: "Der Transportweg ist viel zu weit und die Verteilung nicht sichergestellt." Besser seien Geldspenden, von denen vor Ort die benötigten Güter beschafft werden könnten, in der Regel sei das Schadensgebiet begrenzt.

Dass die Katastrophenfälle die vergangenen Jahre deutlich zugenommen haben, beobachtet Wamser auf jeden Fall. "Wir haben nicht zuletzt durch die Flut im Ahrtal gesehen, wo wir noch mal deutlich aufrüsten müssen", so der Experte. "Im Bevölkerungsschutz müssen wir uns auf krassere Szenarien einstellen. Das hat man allein schon im Inland gemerkt, was wir für Extremwetterereignisse haben. Das wird nicht weniger, und weltweit nehmen die Katastrophen durchaus zu."