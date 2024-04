Erinnerungen an die Wirtshäuser: Geschichte(n) entlang der Staudenbahn

Früher waren Gaststätten in Dörfern und kleinen Städten Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Die Redaktion erzählt ihre Geschichten.

Mit der Staudenbahn wurde vor mehr als einem Jahrhundert ein Landstrich belebt. Plötzlich war eine bequeme Verbindung von Stadt und Land geschaffen worden und Waren konnten einfacher transportiert werden. Gleichzeitig entstanden entlang der Strecke zwischen Gessertshausen und Türkheim mehrere Bahnhofsrestaurationen. Dort konnten Reisende einkehren. Oder Arbeiter – so wie der frühere Seegrashändler Xaver Bröll. Er brachte den Rohstoff aus den Stauden zur Bahn nach Gessertshausen. Das hat Staudenbahn-Experte Martin Ruf herausgefunden. Er recherchiert seit Jahren die Geschichte und die Geschichten der Staudenbahn.

Die Bahnhofswirtschaft in Gessertshausen befand sich etwa 100 Meter vom Bahnhof entfernt und hatte einen Biergarten mit Kastanien. Sie war nicht nur Anlaufstelle für Reisende und Arbeiter, sondern auch für Schüler. Zum Beispiel für eine Jugendliche, die als Heimatvertriebene nach dem Krieg mit ihren Eltern in den Stauden untergekommen war.