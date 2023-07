Ernte gut, alles gut? Herausforderungen für Landwirte werden größer

Die Mähdrescher rollen, die Getreideernte ist im vollen Gange. In den kommenden Jahren werden die Herausforderungen größer.

Die Landwirte im Augsburger Land müssen in diesen Tagen viel im Blick haben, wenn sie zum Mähen und Dreschen auf die Felder fahren: Angefangen vom Feuchtigkeitsgehalt der Körner, der Aufschluss über die Qualität gibt, bis hin zum optimalen Wetter. Landwirte sind echte Allrounder und gleichzeitig Spezialisten, die Sachverstand brauchen. Auch Weitblick ist gefragt.

Hitze und Trockenheit im Landkreis Augsburg

In den kommenden Jahren werden die Herausforderungen in der Landwirtschaft größer. Denn Hitze und Trockenheit machen vielen Kulturpflanzen genauso zu schaffen wie Überschwemmungen. Ausnahmesommer dürften in Zukunft Normalität werden. Vielleicht ergeben sich auch neue Chancen durch Nutzpflanzen, die gut mit Sonne und Trockenheit klarkommen.

Wie wär's mit Sojabohnen auf den Böden im Lechtal und dem Lechfeld? Oder Weinreben auf den Hanglagen im Holzwinkel? Vielleicht Olivenbäume und Esskastanien in den Stauden? Das mag vielleicht nach Träumerei klingen. Aber sicher ist: Der Klimawandel wird langfristig für einen Wandel in der Landwirtschaft sorgen.