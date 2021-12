Erster Omikron-Fall im Landkreis Augsburg nachgewiesen

Plus Die Omikron-Variante ist im Landkreis Augsburg angekommen. Das gab das Landratsamt am Donnerstag bekannt. Landrat Sailer äußerte sich zudem zum Stand der Kinderimpfungen.

Im Landkreis Augsburg wurde die erste Corona-Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Landrat Martin Sailer sagte: "Der Fall geht den Ermittlungsergebnissen nach auf eine Auslandsreise von zwei im Landkreis lebenden Personen zurück.“ Eine Sprecherin des Landratsamts erklärte, die beiden Personen seien aus Afrika zurückgekehrt. Und zwar bereits vor einiger Zeit.