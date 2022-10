Erster Wasserstoffzug in Bayern fährt auch durch den Kreis Augsburg

Mitte 2023 startet der Testbetrieb für einen Wasserstoffzug in Bayern. Er wird auch in unserer Region unterwegs sein.

Die Deutsche Bahn will weg vom Diesel und stellt deshalb bei Neufahrzeugen unter anderem auf Wasserstoff um. Erste Testfahrten am Niederrhein haben bereits begonnen. Der erste Wasserstoffzug in Bayern soll auch durch den Landkreis Augsburg fahren. Voraussichtlich Mitte 2023 im Testbetrieb, spätestens im Januar 2024 im Fahrgastbetrieb, teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft mit. Ein Prototyp des Siemens Mireo Plus H wird 30 Monate lang auf den Strecken Augsburg–Weilheim–Peißenberg, Augsburg–Kaufering und Augsburg–Kaufbeuren–Füssen eingesetzt und übernimmt dabei einzelne Fahrten im regulären Fahrgastbetrieb der Bayerischen Regiobahn (BRB).

Eine entsprechende Vereinbarung haben die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die BRB unterzeichnet. "Ich freue mich, dass der Testbetrieb nun unter Dach und Fach ist. Das wird ein Mobilitätsaushängeschild für den Freistaat und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimaneutralen Antriebstechniken im bayerischen Regionalverkehr“, sagt Bayerns Verkehrsminister und BEG-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Bernreiter.

Besondere Ansprüche an die Züge

"Bevor Wasserstoffzüge in ganz Bayern im Regelbetrieb fahren, wollen wir zunächst ausführlich deren Alltagstauglichkeit testen“, meint Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der BEG, die den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und kontrolliert. Denn der Einsatz im Freistaat mit seinen vielen kurven- und neigungsreichen Strecken stelle besondere Ansprüche an die Züge. "Der Testbetrieb südlich von Augsburg ist dafür prädestiniert“, sagt Prechtl.

Wasserstoffzüge gewinnen Strom mithilfe von Brennstoffzellen und stoßen dabei lediglich Wasserdampf aus, heißt es in der Pressemeldung. Sie gelten als möglicher Ersatz für Dieselzüge, die derzeit noch zahlreich auf nicht elektrifizierten Strecken im Einsatz sind. Insbesondere für lange Strecken, auf denen es keine Auflademöglichkeit für Batterie-Hybridzüge gibt, gelten sie als erste Wahl für einen dekarbonisierten Schienenpersonennahverkehr. (AZ)