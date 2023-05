Erstkommunion: Ein großer Tag für Schüler und Eltern

Im südlichen Landkreis stehen Mädchen und Buben im Mittelpunkt.

In der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen feiern in diesem Jahr 62 Mädchen und Buben Erstkommunion. Am ersten Mai-wochenende empfingen zwölf Kinder erstmals den Leib Christi in Schwabmünchen und am Sonntag darauf zehn Kinder. In Klimmach durften fünf Kinder zum Tisch des Herrn und in Mittelstetten sechs Kinder. Mitte Mai feierten noch einmal elf Mädchen und Buben Erstkommunion. Dazu gehörten auch sechs Kinder, die in Schwabegg an den Tisch des Herrn traten. Ende Mai fand in der Gemeinde St. Laurentius Reinhartshausen erste heilige Kommunion statt. (AZ)