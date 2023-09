Es ist Kartoffelzeit im Landkreis: Das alles kann die tolle Knolle

Was sich mit Kartoffeln alles anstellen lässt, zeigen die Mitglieder des Heimatvereins Lechfeld bei ihrem jährlichen Kartoffelfest.

Die Kartoffel verdient mehr Aufmerksamkeit. Sie ist nämlich ein Alleskönner. Kartoffelsuppe, Ofenkartoffel, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, Kartoffelgratin, Pommes – alles Gerichte, die einem ohne langes Nachdenken einfallen. Viele der Gerichte sind schnell gemacht, einfach zubereitet und dazu noch preiswert.

Dass die Kartoffel eine tolle Knolle ist, finden auch die Mitglieder des Heimatvereins Lechfeld. Sie rufen jedes Jahr im Herbst zum Kartoffelfest auf. Am Samstag, 16. September, ab 15 Uhr findet es an der Lechfeldalm in der Röthstraße in Lagerlechfeld statt. Den Organisatoren ist die Regionalität der Zutaten wichtig. Für sie steht das Kartoffelfest auch in Verbindung mit Erntedank. Auf das Fest freuen sie sich: "Sonst hätten wir es längst eingestellt." 150 Besucherinnen und Besucher aus dem Lechfeld und auch von auswärts erwarten die Veranstalter, jedes Jahr werden es mehr.

Um so viele Menschen zu versorgen, bedarf es einer ordentlichen Menge Kartoffeln: zwei Zentner, um genau zu sein. Gekocht wird mit zweierlei Sorten, fest und mehlig kochend. Mit heimischen Kartoffeln vom Lechfeld werden allerlei Kartoffelgerichte in allen Formen frisch zubereitet: Es gibt unter anderem Reiberdatschi, Kartoffelbrot, Bratkartoffeln und Leberkäse aus dem Holzbackofen und vieles mehr. Dafür werden schon am Vortag fleißig Kartoffeln geschält. Küchenchefin Christine Kelch geht das Kochen leicht von der Hand: Denn schwierig umzusetzen seien die Gerichte nicht.

Kartoffeln sind vielfältig, aber viele Menschen kennen nur noch Pommes

Dass manche Menschen heutzutage Kartoffeln nur noch als Pommes kennen, sei schade. "Es wäre schön, wenn die Menschen wieder mehr selbst kochen würden", sagt die gebürtige Oberpfälzerin. So ließe sich auch viel Geld sparen. Mit einem Kilo Kartoffeln komme ein Haushalt schon sehr weit. Gründe dafür, dass die Möglichkeiten rund um die tolle Knolle vergessen werden, sieht Christine Kelch in der schnelllebigen Welt.

