Expertin im Interview: Was Märchen für Erwachsene bedeuten

Plus Wissenschaftlerin Sabine Wienker-Piepho berichtet im Interview, was Märchen für Erwachsene bedeuten.

Sie sind eine Expertin für Märchen. Welche Faszination bergen Märchen für Sie?



Sabine Wienker-Piepho: Als Wissenschaftlerin und Märchenforscherin bin ich besonders fasziniert von den kulturgeschichtlichen Informationen, welche die teilweise jahrhundertealten, mündlich überlieferten Geschichten aus aller Welt enthalten. Faszinierend sind vor allem auch die tiefen Lebensweisheiten, die sich in langen Anpassungsprozessen immer wieder neu herausgebildet haben. Das dritte Faszinosum ist für mich die völkerverbindende Kraft, das Potenzial des Einander-Verstehens, das in den Volksmärchen verschiedener Kulturen steckt. Hier lässt sich leicht anknüpfen.