Fabian Mehring und Max Deisenhofer sitzen im Medienrat

Abgeordnete aus dem Landkreis Augsburg wurden in den Medienrat gewählt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer aus dem Wahlreis Augsburg Land-Süd wurde für eine zweite Legislaturperiode wieder in den Medienrat gewählt. Die Mitglieder des Rates kontrollieren als Aufsichtsgremium der Landeszentrale für neue Medien die privaten Radio- und Fernsehprogramme sowie Internetunternehmen mit Sitz in Bayern. Eines der Themen, für das Deisenhofer sich in den kommenden Jahren einsetzen möchte, ist ein sensibler Umgang mit den neuen Medien zum Beispiel bezüglich Falschmeldungen und Hass im Netz.

Fabian Mehring. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Im Medienrat wird die Staatsregierung auch vom schwäbischen Minister Fabian Mehring aus Meitingen vertreten. Das hat der Ministerrat auf Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München entschieden. Mehring tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Kultusministers Michael Piazolo an. „Diese Aufgabe übernehme ich gerne, weil sie erhebliche Schnittmengen mit meiner Zuständigkeit als Digitalminister aufweist. Schließlich verlagert sich immer mehr Informationsfluss ins Digitale, den ich gerne aktiv mitgestalten will“, sagte Mehring. (mcz)

