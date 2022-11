Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Fachkräftemangel: So viele Pflegeplätze bleiben im Landkreis unbesetzt

Plus Der Fachkräftemangel in der Pflege wird oft beklagt. Auch in Altenheimen im Landkreis Augsburg macht er sich bemerkbar. Weil Personal fehlt, bleiben Betten frei.

Von Adrian Bauer

Dass im Pflegebereich Fachkräfte fehlen, ist nichts Neues. Seit Jahren monieren Experten in den Bereichen Kranken- und Altenpflege die prekäre Personallage vieler Einrichtungen. Ein Blick in die Stellenanzeigen belegt, dass viele Anbieter händeringend qualifizierte Kräfte suchen. Weniger bekannt ist, dass Einrichtungen unter Umständen gezwungen sind, Betten unbelegt zu lassen, wenn sie nicht genug Fachkräfte haben. Dieses Problem gibt es auch im Landkreis Augsburg. Die Konsequenz sind wachsende Wartelisten mit Menschen, die einen Pflegeplatz brauchen, aber keinen bekommen.

