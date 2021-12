Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

"Ungeimpfter kann Superspreader sein": Immer mehr Fälschungen im Kreis Augsburg

Eine Frau hat in einer Apotheke in Untermeitingen einen gefälschten Impfausweis vorgelegt. Es ist nicht der erste Fall im Landkreis. Was die Polizei dazu sagt.

Plus Eine Frau legt in einer Apotheke in Untermeitingen einen gefälschten Impfausweis vor. Es ist nicht der erste Fall im Landkreis Augsburg. So reagiert die Polizei.

Von Felicitas Lachmayr

Die Fälle von gefälschten Impfnachweisen im Landkreis häufen sich. Am Mittwoch versuchte eine 21-Jährige in Untermeitingen, an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Sie legte einen falschen Impfausweis in einer Apotheke vor und flog auf. Zwei Tage zuvor wollte sich ein 28-Jähriger in Zusmarshausen ein digitales Impfzertifikat erschleichen, doch eine Mitarbeiterin wurde stutzig und informierte die Polizei. "Solche Fällen tauchen jetzt leider vermehrt auf", sagt Robert Künzel, Hauptkommissar bei der Schwabmünchner Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen