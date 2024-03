Fahren Sie Ihr Kind mit dem "Elterntaxi" zur Schule?

Augsburg fordert Mütter und Väter auf, das Elterntaxi stehenzulassen. Auch im Landkreis schicken viele die Kinder nicht selbstständig zur Schule. Die Gründe.

Für die Kinder ist es oft die bequemste, aber nicht die selbstständigste Option: Sich von den Eltern direkt vor der Schule absetzen lassen. Es gibt aber auch andere Gründe, die Eltern dazu veranlassen, ihre Kinder zur Schule zu bringen. Augsburg will im Stadtgebiet mit der Aktion "Lass das Elterntaxi stehen" Verkehrschaos vor den Schulen vermeiden oder zumindest eindämmen. Kinder, die ohne Auto zur Schule kommen, bekommen einen Stempel in ihre Bonuskarte. Sie können etwa Eintrittskarten für Freibad und Museum gewinnen. Im Landkreis Augsburg gehen die Meinungen zur Aktion auseinander. Manchen Eltern ist es wichtig, ihr Kind den Schulweg selbst zurücklegen zu lassen, andere sehen gute Gründe fürs Elterntaxi.

Auf der Instagram-Seite unserer Redaktion schrieb eine Leserin, dass sie ihre Tochter gelegentlich zur Schule bringe. "Weil sie nicht bei Wind und Wetter zwei Kilometer läuft" - und weil das Busticket erst ab drei Kilometern bezahlt werde. Sie appelliert: Es müsse für alle frei sein.

Frau aus Kreis Augsburg: Wenn der Bus nicht fährt, muss es die Mutter tun

Für eine andere Leserin ist nicht das Ticket, sondern der Busfahrplan der Grund für die tägliche Abholfahrt von der Schule. Sie schreibt: mittags sei die Bus-Fahrt zu Schulschluss komplett aus dem Fahrplan gestrichen worden. "Ergo fährt die Mutter immer mittags mit dem Auto, um den gestrandeten Nachwuchs einzusammeln."

Was bedeutet Elterntaxi?

Er beschreibt ein Phänomen, nachdem Kinder und Jugendliche im Fahrzeug der Eltern zu ihren Bestimmungsorten wie etwa der Schule gefahren werden.

Versinnbildlicht wird dabei die Rolle der Eltern als Taxifahrer, die ihre Gäste - den eigenen Nachwuchs - bequem im Familienfahrzeug chauffieren.

Häufigster Beweggrund der Eltern ist die Angst, ihre Kinder im öffentlichen Verkehr zu gefährden. In der Folge kommt es zu einer tendenziellen Überbehütung des Nachwuchses.

Eine andere Mutter schreibt: "Meine Kinder laufen und fahren selbstständig zur Schule, es gab bisher noch nie Probleme mit Bus oder Straßenbahn." Sie kommen laut der Leserin immer pünktlich an. Eine weitere Kommentatorin lehnt Elterntaxis ab. "Nur schrecklich das Ganze. Da wohnen viele nur ein paar Meter von der Schule entfernt und werden direkt vor der Schule abgeliefert." Das reinste Verkehrschaos sei die Folge. "Für die Kinder, die laufen, mega gefährlich. Kreuzungen sind zugeparkt, sodass die Kleinen keine Einsicht mehr in die Straßen haben, um sicher hinüberzukommen." Die Frau vermutet: "Viele würden am liebsten ihr Kind direkt noch in die Klasse mit dem Auto fahren."

