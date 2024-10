Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg, Kaufering und Landsberg

Von Sonntag, 27., bis Mittwoch, 30. Oktober führt die DB InfraGO AG Bauarbeiten an der Strecke von Augsburg über Kaufering bis Landsberg durch. Daher kommt es auf der gesamten Strecke in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen. Nachts wird zwischen Lagerlechfeld und Kaufering ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Kaufering und Landsberg haben die Züge teilweise spätere Abfahrts- und Ankunftszeiten. Auf der Website www.brb.de stehen Sonderfahrpläne zum Herunterladen bereit. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

