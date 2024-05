Fahrschüler brechen Rekord bei Durchfallquote in der Theorie

Plus Immer mehr Fahrschüler scheitern an der theoretischen Prüfung. Woran das liegt und welche Fahrschüler trotzdem eher gut abschneiden.

Im Jahr 2023 sind laut TÜV-Verband rund 1,97 Millionen Fahrschüler zur schriftlichen Fahrprüfung angetreten. "Der Run auf den Führerschein ist ungebrochen", sagt der Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität Richard Goebelt. Doch das war es dann mit guten Nachrichten, denn: Fast jeder zweite Prüfling fällt in der Theorie durch, so die bundesweite Bilanz. Und wie sieht es im Landkreis Augsburg aus?

Manuel Grajdek vom Academy Fahrschulzentrum in Neusäß sagt: "Wir haben rund 30 Prozent Durchfaller." Damit schneiden seine Fahrschüler überdurchschnittlich gut ab. Er gibt einen Einblick, wer Probleme hat, die Theorie zu bestehen, und wer nicht. Er habe vor allem Gymnasiasten und Realschüler in seinen Filialen in Neusäß und Haunstetten. Bei anderen Fahrschulen sei das wieder ganz anders, sagt Grajdek: Dort, wo viele Migranten zur theoretischen Führerscheinprüfung antreten, seien die Prüflinge oftmals schon älter und viele von ihnen würden wegen sprachlicher Hürden langsamer lernen.