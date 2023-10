Farbe im grauen Herbst: Im Garten und auf dem Balkon gibt es viel zu tun

Erste Nachtfröste und Nebel bis zum Nachmittag läuten den Herbst ein. Was jetzt auf dem Balkon und im Garten passieren sollte, erklären zwei Experten – mit einem Geheimtipp.

Mit dem Ende des Sommers muss die Freude an Balkonbepflanzung und dem Garten nicht aufhören. Es gibt viele Möglichkeiten, weiter Farbe ins Spiel zu bringen. Der Herbst ist für alle Gartlerinnen und Gartler eine Zeit mit viel Arbeit. Es gibt viel zu tun, bevor die Nächte mit den Minusgraden kommen.

"Nach den ersten Frostnächten ist es Zeit, Überwinterungspflanzen ins Haus zu bringen", sagt Kreisgartenfachberater Bernhard Frey. Dabei sei es wichtig, die Pflanzen trocken ins Haus zu holen. Nach einem Regen sollte abgewartet werden, bis Blätter und Triebe wieder trocken sind. "Die meisten dieser Kübelpflanzen mögen es kühl und hell", erklärt Frey. Darum klappe das Überwintern im Keller oft nur schwer. Dort sei es heutzutage oft zu warm und gleichzeitig zu dunkel. Das könne zum unerwünschten "Monsterwuchs" führen. Wenn es zu warm ist, will die Pflanze wachsen. Ist es gleichzeitig dunkel, denke die Pflanze buchstäblich: "Ich glaube, ich stehe im Wald." Daher forciere sie das Wachstum von Trieben und Blättern. Bei Pflanzen, die über den Winter die Blätter abwerfen, könne aber auch ein dunkler Standort gewählt werden. Es dürfe auf keinen Fall zu viel gegossen werden, rät der Experte. Zudem seien die Pflanzen im Winterquartier anfällig für Milben und Läuse. Die müssten zeitnah bekämpft werden.

Obstbäume nach Hagelschaden in Ruhe lassen

Speziell in diesem Jahr, vor allem in Gegenden mit starken Hagelschäden, sollten die Obstbäume in Ruhe gelassen werden. Erst im Frühjahr sollten abgestorbene Triebe entfernt werden. Ist ein Befall erkennbar, sollte das Laub sorgfältig entfernt und über die braune Tonne entsorgt werden. Auch für das Gemüsebeet hat Frey einen Rat parat. "Jetzt ist die Zeit, das Beet aufzulockern. Aber nicht umgraben." Am besten erledige man das mit der Grabgabel, um möglichst keine Regenwürmer zu verletzen. Die Erde sollte nur leicht an der Oberfläche aufbrechen und nicht gewendet werden. So würden Mikroorganismen erhalten bleiben. Anschließend könne man das Beet mit Grünmulch abdecken. Da immer weniger Schnee falle, würde das Beet so vor Frost und UV-Strahlung geschützt, und gleichzeitig fänden Mikroorganismen und Regenwürmer genügend Nahrung.

Auch auf dem Balkon kann man sich vorbereiten

Nicht nur im Garten, sondern auch auf dem Balkon gibt es im Herbst noch etwas zu tun. Um die Pflanzen vor Frost zu schützen, gebe es verschiedene Möglichkeiten, erklärt Stefan Sommer, Mitarbeiter im Neusässer Gartencenter Wörner. Eine davon sei, das Gefäß in eine Noppenfolie einzuwickeln. Gegen Frost von unten schütze eine Kokosmatte oder Dreiecksfüßchen, mit denen der Topf hochgestellt werden könne. „Kunststoffgefäße sind allgemein robust“, sagt Sommer. Bei Tontöpfen sei es im Herbst wichtig, hoch gebrannte zu verwenden. Die sind bei höherer Temperatur gebrannt als andere Tontöpfe und frostbeständiger. Man erkenne sie an ihrer dunkleren Farbe und daran, dass sie schwerer sind. Glasierte Töpfe trotzten dem Frost ebenfalls besser. „Wichtig ist bei allen Gefäßen, dass das Wasser ablaufen kann, sonst platzen sie“, so Sommer. Einen Geheimtipp für alle Herbstgärtner hat Sommer auch: „Man kann jetzt schon Blumenzwiebeln wie Tulpen oder spezielle Balkonmischungen einpflanzen, dann blühen die gleich im Februar oder März.“

Das Erica-Gewächs Schneeheide ist ein hübscher herbstlicher Farbtupfer im Balkonkasten. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Bis Mitte oder Ende November könnten die Herbstgewächse noch eingepflanzt werden. „Solange der Boden noch nicht gefroren ist, geht das“, erklärt Sommer. Die Töpfe sollten mit Balkonpflanzenerde gefüllt und ebenerdig bepflanzt werden. Danach müssen die Pflanzen regelmäßig gewässert werden. „Wenn sie jedoch zu feucht sind, werden sie braun.“ Moos könne Abhilfe schaffen. Das könne entweder gesammelt oder im Gartencenter gekauft werden. „Wenn die Erde mit Moos abgedeckt ist, muss man nicht so oft gießen“, sagt der Experte. Ansonsten könnten sie ohne Überdachung draußen stehen.

Der Brombeerstrauch mag es anders als der Himbeerstrauch

Spezielle Tipps gibt es auch für Beerenliebhaber. Dabei verhalten sich Brombeere und Himbeere durchaus unterschiedlich. „Die Brombeere bildet jetzt einen neuen, grünen Trieb“, sagt Fachberater Frey. Dieser müsse stehen bleiben, weil sich an ihm die neuen Zweige und Früchte bilden. Die Triebe, die in diesem Jahr Früchte getragen haben, würden dagegen braun und holzig. Diese sollten entfernt werden. Etwas komplizierter stellt sich die Himbeere dar. Dort muss unterschieden werden, ob die Früchte an einjährigem oder zweijährigem Holz wachsen. Beim einjährigen müsste geschnitten werden, beim zweijährigen nicht.

Schließlich hat Frey auch noch einen Rat für den Rasen bereit. „Solange der Rasen keine Frostschäden aufweist, kann durchaus noch gemäht werden.“ Speziell wenn im Frühjahr Krokusse und Schneeglöckchen im Rasen wachsen sollen, sei ein finaler Rasenschnitt unbedingt nötig. Denn je höher das Gras sei, umso schwerer würden sich die Frühlingsboten tun, die Grasnarbe zu durchbrechen.