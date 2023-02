Faschingstermine am Wochenende: Das ist im Landkreissüden los

Wer noch keine Pläne fürs Wochenende hat, wird sicherlich bei unserer Veranstaltungsübersicht fündig – oder nimmt an der Mäschkerle-Fotoaktion teil.

Der Fasching geht in die heiße Phase: Allein am Wochenende gibt es so viele Bälle, Partys und andere Veranstaltungen, dass Faschingsfreunde die Qual der Wahl haben. Ein Überblick.

Veranstaltungen im südlichen Kreis Augsburg am Freitag, 3. Februar

Jede Menge Faschingsgaudi, lustige Reden, Sketche und Aufführungen verspricht der Faschingsclub Wehringen bei seinen bunten Abenden. Für Speis und Trank ist mit "hausgemachten Hüttenschankerln" gesorgt. Der erste bunte Abend des FCW findet am Freitag ab 19.30 Uhr in der Turnhalle, Nördliche Hauptstraße, statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

bei seinen bunten Abenden. Für Speis und Trank ist mit "hausgemachten Hüttenschankerln" gesorgt. Der erste bunte Abend des FCW findet am Freitag ab 19.30 Uhr in der Turnhalle, Nördliche Hauptstraße, statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Die Faschingsfreunde Hiltonia feiern elften Geburtstag und laden zum Partyabend in die Mehrzweckhalle, Schulweg 7, in Hiltenfingen . Um 20 Uhr geht es los, gefeiert wird bis 2 Uhr. Mit dabei sind DJ Buddy und die Zusamfunken Markt Wald . Eintritt ab 18 Jahre, Happy Hour von 20 bis 21 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro.

Bei den Faschingsumzügen im Landkreis gibt es in den kommenden Tagen wieder viele schöne Mäschkerle zu bewundern. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Narrensitzung und Co.: Das ist alles am Samstag, 4. Februar, geboten

Die Hiltenfinger Mehrzweckhalle wird am Samstag erneut von den Faschingsfreunden Hiltonia in Beschlag genommen: Ab 19 Uhr findet dort der Faschingsball mit der Band Big Pac und der Narrenzunft Zaisonarria statt. Mitfeiern können alle ab 16 Jahre. Der Eintritt kostet zehn Euro.

statt. Mitfeiern können alle ab 16 Jahre. Der Eintritt kostet zehn Euro. Ein Höhepunkt des Mittelneufnacher Faschings ist der Hofball mit der Band Mangos ab 19.30 Uhr. Neben der Neufnarria treten auch die FG Breitenbrunn und Ramminarria auf. Eintritt: acht Euro (Sitzplatz), sechs Euro (Stehplatz).

mit der Band Mangos ab 19.30 Uhr. Neben der Neufnarria treten auch die und Ramminarria auf. Eintritt: acht Euro (Sitzplatz), sechs Euro (Stehplatz). Der zweite bunte Abend des Faschingsclubs Wehringen findet am Samstag statt. Los geht's um 19.30 Uhr in der Wehringer Turnhalle.

findet am Samstag statt. Los geht's um 19.30 Uhr in der Wehringer Turnhalle. Die Narrensitzung der Imhofia in Untermeitingen beginnt um 20 Uhr in der Imhof-Halle. Eintrittskarten zum Preis von acht, zehn oder zwölf Euro gibt es auch an der Abendkasse.

Auch die Faschingsfreunde aus Königsbrunn sind am Wochenende aktiv. Ab 20 Uhr lädt der CCK Fantasia zum großen Faschingsball in die Singoldhalle nach Bobingen . Die Karten gibt es für 22 Euro.



sind am Wochenende aktiv. Ab 20 Uhr lädt der CCK Fantasia zum großen Faschingsball in die nach . Die Karten gibt es für 22 Euro. Zum Schwarz-Weiß-Ball der Liedertafel am Samstag, Beginn 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen, können noch Karten mit Tischreservierung unter der Telefonnummer 08232/5950 erworben werden. Der Ball wird mit der Menkinger Garde eröffnet, zum Tanz spielt die Band Sound Train und nach dem Chor der Liedertafel tritt die MFC-Showtanzgruppe aus Mittelstetten auf.

Faschingswochenende mit Schlussspurt am Sonntag, 5. Februar

Der TSV Schwabmünchen veranstaltet am Sonntag, 5. Februar, seinen Kinderball. Von 14 bis 17 Uhr können die Kinder in der Stadthalle ihre eigene Faschingsparty feiern. Mit DJ-Musik und Vorführungen der Minigarde, der Jugendgarde und der Menkinger Garde sowie den Flippies, den Sunny Kids, den Little Diamonds und Link2Dance ist für gute Laune gesorgt. Für die Veranstaltung sind keine Karten mehr erhältlich, teilt der TSV Schwabmünchen mit.

Wir suchen das schönste Mäschkerle im Augsburger Land

Wir suchen das allerschönste Mäschkerle im Augsburger Landkreis. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können bis Faschingsende per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden. Bitte Namen und Adresse mit angeben. Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Die Bilder werden in einer Bildergalerie veröffentlicht, am Ende können alle Leserinnen und Leser in einem Voting über das schönste Mäschkerle abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost.

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch