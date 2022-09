Fast 100.000 Euro von Seniorin geliehen und nicht zurückgezahlt

Plus Das Augsburger Amtsgericht verurteilt Angeklagten aus dem Landkreis zu 20 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem fordert es fast 100.000 Euro Wertersatz.

Nicht in Casinos, sondern mit Casinos gezockt hat ein gelernter Maler aus dem Landkreis, der jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt worden ist. Zudem wurde gegen ihn sogenannter Wertersatz von 95.320 Euro angeordnet – Geld, um das er sich nach Ansicht des Gerichts unerlaubt bereichert hat und das ihm wieder weggenommen werden soll. Nur weil der 52-Jährige mit seinem vollumfänglichen Geständnis eine aufwendige Beweisaufnahme erspart hat, sei er in den Genuss der Bewährung gekommen, hieß es. Das Verfahren gegen einen 59-jährigen mitangeklagten Helfer wurde gegen eine Geldauflage eingestellt.