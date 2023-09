Feiern hilft gegen den Herbstblues im Augsburger Land

Mit den kürzer werdenden Tagen kommt die Herbstmüdigkeit. Autor Maximilian Czysz hat Tipps, was gegen das Stimmungstief hilft.

Wer kennt das nicht? Morgens wird es immer schwieriger, aus dem Bett zu kommen. Man fühlt sich schlapp und kann sich kaum aufraffen, aus den Federn zu kriechen. Am Abend reicht die Kraft dann gerade noch für eine Stunde seichte Fernsehunterhaltung. Schuld daran ist der Herbstblues.

Wenn es im Herbst morgens später hell und abends früher dunkel wird, werden warme Sonnenstrahlen auf der Haut und damit das Glückshormon Serotonin zur Mangelware. Um Serotonin zu produzieren, braucht der Körper nämlich jede Menge Tageslicht. Mediziner raten deshalb: So viel Sonne tanken wie möglich. Das gestaltet sich das im Augenblick allerdings nicht ganz einfach.

Oktoberfest-Alternativen helfen gegen den Blues

Denn das nächste Wetter-Tief rollt mit dunklen Wolken und Regen an. Auch Kaffee in allen Varianten, eine heiße Schokolade mit Chili und Kardamom sollen helfen. Oder Sport an der frischen Luft. Das Stimmungstief kann auch der Besuch eines Volksfests aufhellen. Gute Laune und nette Leute helfen immer.

