Ferien daheim: Damit keine Langeweile aufkommt

Ob bunt, gesellig, kraftvoll oder spannend: Das lange Wochenende hat im südlichen Landkreis Augsburg viel zu bieten.

Wer es zum Ferienstart nicht in den Urlaub geschafft hat, muss nicht traurig sein. Auch in der Region bietet das lange Wochenende bunte Unterhaltung. Ein Höhepunkt ist das Pfingstfest in Klosterlechfeld mit Markt und Festzelt. Ein Spektakel und seit jeher sehr gut besucht sind die Steinheber-Wettbewerbe am Sonntag. Eher beschaulich dürfte es am Tag darauf in Bobingen zugehen.

Großes Fest in und um die Mittlere Mühle

Am Pfingstmontag geht es in und um die Mittlere Mühle in Bobingen rund. Sie wurde vor 700 Jahren erstmals erwähnt. Früher gab es Hunderte Mühlen an Singold, Schmutter, Neufnach oder Zusam. Sie waren unentbehrlich: Denn mit der Wasserkraft ließ sich Getreide fürs Brot mahlen. Die ausgeklügelte Technik zersägte auch Bäume oder stampfte heißes Metall. Von Mühlen ging früher auch immer etwas Unheimliches aus.

Seltsame Geräusche im Kerzenschein

Weil die Arbeit vom Wasserstand abhing, arbeiteten die Müller auch in der Nacht. Dem ein oder anderen Zeitgenossen kamen die Geräusche der Mühle im Kerzenschein sonderbar vor. Entsprechend oft sind Mühlen ein Schauplatz für Märchen geworden. Ihren Zauber haben die wenigen noch erhaltenen Mühlen nicht verloren. Wer ihn erleben will, muss das Bobinger Fest am Internationalen Mühlentag besuchen.