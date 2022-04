Feuerwehr im Einsatz: Sturm reißt mehrere Bäume im Landkreis aus

Sturm Nasim hat am Donnerstag gewütet: Bäume stürzten auf die Straße, in Schwabmünchen wurde eine Dixi-Toilette umgeworfen. Doch größere Schäden blieben aus.

Das Sturmtief Nasim hat am Donnerstag auch im südlichen Landkreis gewütet: Bei Langenneufnach stürzten zwei Bäume um und landeten mitten auf der Straße. Verletzt wurde niemand. Doch die Feuerwehr musste ausrücken, um die Stämme zu beseitigen. Auch im Bobinger Ortsteil Waldberg riss der heftige Wind einen Baum um. Ein Anwohner in der Lechstraße in Königsbrunn bemerkte ebenfalls einen angeknackten Baum und informierte die Polizei. Diese leitete den Fall an die Feuerwehr weiter, die den Baum beseitigte. Denn er drohte umzufallen.

In Graben riss der Sturm den Bauzaun am Kindergarten Pfiffikus um

Insgsamt gingen bei der Schwabmünchner Polizei im Laufe des Nachmittags fünf Meldungen ein. Eine Dixi-Toilette kippte um und musste von der Feuerwehr wieder aufgestellt werden. Beim Pfiffikus-Kindergarten in Graben mussten rund 15 Elemente eines Bauzauns aufgerichtet werden. Auch sie hatten dem Sturm nicht Stand gehalten. Ein Anwohner hatte zudem gemeldet, dass Trümmer vom Dach der alten Mälzerei in Schwabmünchen fallen würden. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Bahnhofstraße wird derzeit saniert. Die Polizei machte sich ein Bild vor Ort, konnte aber keine fliegenden Teile oder eine weitere Gefahr erkennen.

"Wir können zufrieden sein, dass nicht mehr passiert ist angesichts des heftigen Sturms", sagt der Schwabmünchner Hauptkommisar Robert Künzel. Es seien keine relevanten Sachschaden entstanden. Auch den Bobinger Beamten wurden lediglich vier Vorfälle gemeldet. Neben den beiden umgestürzten Bäumen mussten sie sich um eine leere Mülltonne in Bobingen kümmern. Diese war vom Wind umgefegt worden und gegen ein geparktes Auto gerollt. Ein größerer Schaden entstand der Bobinger Polizei zufolge aber nicht.

Minutenlanger Sirenenalarm schreckt Anwohnende in Königsbrunn auf

Auch der Besitzer eines Anhängers in Königsbrunn hatte Glück. Das Gefährt war offenbar nicht richtig gesichert und geriet durch den Sturm ins Wanken. Doch der Eigentümer wurde rechtzeitig informiert. Insgesamt 13 Mal mussten die Feuerwehren im Augsburger Land ausrücken, um Schäden zu beseitigen. Erst gegen 23 Uhr ließen die Böen nach, und es wurde wieder ruhiger.

In Königsbrunn wurden Anwohnende abends außerdem von einem Sirenenalarm aufgeschreckt. Gegen 22.30 Uhr begann das Getute im nördlichen Stadtgebiet und hielt rund zwanzig Minuten an. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte der Alarm allerdings nichts mit dem Sturm zu tun. Vielmehr mussten die Freiwilligen ausrücken, weil bei einer Feier auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Nach Angaben von Helmut Peischl, stellvetretender Kommandant der Königsbrunner Feuerwehr, ist die Anlage mit einer eigenen Sirene verbunden. Dutzende besorgte Anwohner hätten sich gemeldet. Doch es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Die Freiwilligen mussten die Brandmeldeanlage lediglich zurücksetzten und so den Fehlalarm stoppen.