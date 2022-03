Landkreis Augsburg

vor 1 Min.

Flaschen knapp, Getreide teuer: Ukraine-Krieg stellt Brauer und Bäcker vor Probleme

Plus Mit dem Krieg in der Ukraine werden neben Rohstoffen auch Lebensmittel teurer. Einige Branchen im Landkreis Augsburg spüren die Auswirkungen bereits.

Der Krieg in der Ukraine hat massive Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher: Strom, Öl und Gas werden teurer und auch Lebensmittel sind von der Preissteigerung betroffen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo rechnet mit Erhöhungen, um bis zu sieben Prozent in diesem Jahr. Einige Branchen im Landkreis Augsburg spüren die Auswirkungen schon jetzt. Denn durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, der Kornkammer Europas, ist der Getreideanbau und -export bedroht. Das lässt die Preise am Weltmarkt in die Höhe schnellen und bei Brauereien werden die Flaschen knapp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen