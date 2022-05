Flohmärkte verwandeln den Landkreis in ein Freiluft-Kaufhaus

Plus Das vergangene Wochenende gehörte den Flohmarkt-Liebhabern. Im südlichen Landkreis Augsburg wurden Pflanzen, Fahrräder und Bücher feilgeboten und zogen die Menschen an.

Ein Flohmarkt ist schon eine tolle Sache. Jemand hat etwas, das er nicht mehr braucht. Ein anderer sucht genau das. Nichts muss weggeworfen werden und der Preis ist gering. Und das funktioniert prächtig.