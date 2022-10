Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Flüchtlinge: Reichen die Unterkünfte im Augsburger Land?

Plus Bis zu 60 Menschen kommen pro Woche im Augsburger Land an und suchen Schutz. Der Landkreis will im Notfall eine schnelle Lösung.

Rund 65 freie Plätze gibt es derzeit in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften des Landkreises. Wöchentlich kommen 20 bis 60 Menschen im Augsburger Land an. Die Zahl der Zuweisungen schwankt stark. "Wir fahren auf Sicht", sagte Landrat Martin Sailer am Montag im Kreisausschuss über die Situation, die viele Kommunen in Bayern vor Probleme stellt.

