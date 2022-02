Fluglärm in der Region: Das steckt hinter dem Brummen am Himmel

Plus Über Schwabmünchen sind vermehrt Flugzeuge am Himmel zu sehen. Die Luftwaffe übt Flugmanöver. Wie lange das Training dauert und warum auch der A400M zum Einsatz kommt.

Über dem Himmel von Schwabmünchen sind vermehrt Flugzeuge unterwegs. Auch ein Brummen ist immer wieder zu hören. Dahinter stecken Übungsflüge der Bundeswehr: Seit zwei Wochen trainieren Eurofighter-Piloten das Tanken in der Luft (wie berichtet). Auch Abfangmanöver und das Nutzen von Nachtsichtgeräten stehen auf dem Programm.