Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Fluglärm über dem Augsburger Land: Luftwaffe bildet Kampfpiloten aus

Plus Am Himmel in der Region sind derzeit Kampfjets unterwegs. Noch bis Mitte Februar kann es deswegen häufiger zu Fluglärm kommen.

In den vergangenen Tagen wurde es am Himmel lauter: Bei der Luftwaffe werden Nachtflüge trainiert. Die Maschinen starten am Nato-Flugplatz Lechfeld und in Neuburg an der Donau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen