Fortbewegungsmittel oder Ärgernis? Auch für E-Scooter gelten Regeln

Verkehrsserie "Sicher unterwegs": E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb, werden immer beliebter. Als praktisches Transportmittel für die "letzte Meile". Aber letztlich sind es Verkehrsmittel und unterliegen Regeln.

Zunächst stellt sich die Frage, was ist ein E-Scooter? Im Amtsdeutsch gelten sie als Tretroller mit Elektroantrieb. Sie müssen eine Lenk- oder Haltestange aufweisen und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit darf 20 km/h nicht überschreiten. Wer sich mit einem solchen Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen will, für den gelten die Verordnungen für Elektrokleinstfahrzeuge (EKfV). Zu dieser Fahrzeuggruppe zählen übrigens auch die bekannten Segways. Nicht dazu gehören E-Skateboards, Hoverboards oder Airwheels. Wer vor hat, mit seinem E-Scooter auf öffentlichen Wegen unterwegs zu sein, muss beim Kauf darauf achten, dass das Fahrzeug eine Straßenzulassung und eine Betriebserlaubnis hat. Zwingend ist ebenfalls eine Haftpflichtversicherung. Dazu gibt es ein kleines Versicherungskennzeichen, das sichtbar am Scooter angebracht werden muss.

Ein Führerschein ist nicht nötig

Sind diese Hürden genommen, steht dem Vergnügen mit den kleinen Rollern nichts mehr im Wege. Ein Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung sind für die Roller nicht nötig. Ab 14 Jahren dürfen sie gefahren werden. Unterwegs sein darf man damit eigentlich überall, wo ein Fahrrad fahren darf. Es gelten auch die gleichen Verkehrsregeln wie bei Fahrrädern. Gibt es keinen Radweg, darf auch auf der Fahrbahn gefahren werden. Das heißt aber auch, Gehwege sind tabu. An Straßen, in die eine Einfahrt generell verboten ist, kann ein Zusatzzeichen "Elektrokleinstfahrzeuge frei" die Einfahrt erlauben. Auch wenn es keine Helmpflicht gibt, ist das Tragen eines Fahrradhelms trotzdem empfehlenswert. Grundsätzlich sind die Roller nur für eine Person zugelassen.

Für E-Scooter gelten die gleichen Alkoholgrenzwerte wie im Auto

E-Scooter und Alkohol: Das ist keine gute Idee. Für die Roller gelten die gleichen Regelungen wie im Auto. Zwischen 0,5 bis 1,09 Promille wird die Fahrt als Ordnungswidrigkeit betrachtet. Vorausgesetzt der Fahrer zeigt keine alkoholbedingten Ausfälle. Darüber beginnt die Straftat. Wichtig für Führerscheinneulinge: In der Probezeit gilt auch auf dem Roller die Nullpromillegrenze.

Das unsachgemäße Abstellen von E-Scootern sorgt immer wieder für Ärger. Das muss nicht sein. Letztlich braucht es nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Es dürfen weder Geh- noch Radwege blockiert werden. Genauso wie Grundstückszufahrten. Auch das Abstellen in Rettungswegen ist tabu. Wo man gut parken kann: neben öffentlichen Fahrradständern, nah an Hauswänden bei ausreichend breiten Gehwegen, oder auch auf Parkplätzen, die für E-Scooter ausgewiesen sind. Wer beabsichtigt seinen Scooter in öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen, sollte sich vorher erkundigen. Denn die verschiedenen Anbieter haben unterschiedliche Regelungen, was die Mitnahme betrifft.

Das müssen Sie beachten: Das Fahrzeug muss mit einer Fahrzeugidentifizierungsnummer und einem Fabrikschild versehen sein. Personenbeförderung und Anhängerbetrieb sind nicht gestattet. Es darf weder freihändig, noch nebeneinander gefahren werden.

