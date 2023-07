Frau aus dem Landkreis betreibt aus Gutgläubigkeit Geldwäsche

Plus Sie lässt sich von Kriminellen einspannen, tauscht für diese Euros in Bitcoin. Dafür muss eine Frau aus dem Landkreis Augsburg sich vor Gericht verantworten.

Dass die vermeintliche Freundin eine Betrügerin ist, wollte die Frau aus dem Augsburger Land nicht wahrhaben. Selbst als die Polizei ihr schon deutlich gemacht hatte, dass ihre Chatpartnerin sie als Mittelsfrau zur Geldwäsche missbraucht, suchte die 49-Jährige weiterhin den Kontakt zu dieser. Dass sie für die Betrügerin und deren Hinterleute Euros entgegennahm und in die Kryptowährung Bitcoin umtauschte, kommt sie vor dem Amtsgericht in Augsburg teuer zu stehen. Dort ist sie wegen Geldwäsche angeklagt.

Es geht um einen Romance-Scam, einen Betrug mit der Liebe. Unbekannte Täter kontaktierten über Dating-Plattformen mit falscher Identität meist ältere Männer, geben sich als Frauen aus. In einem Fall kontaktierten sie auch eine Frau und gaben sich als Mann aus. Name: Thomas Müller. Den Geschädigten täuschten sie eine romantische Beziehung vor. Um sie dann um mehrere tausend Euro zu erleichtern.