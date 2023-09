Landkreis Augsburg

Freibäder schließen: Erinnerungen an ein besonderes Lebensgefühl

Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Die Menschen im Norden genießen an Land und auf dem Wasser die letzten Sommertage. Aber auch Tiere dürfen sich im Schwimmbad vergnügen.

Von Maximilian Czysz

In diesen Tagen geht in vielen Gemeinden die Freibad-Saison zu Ende. Was zurück bleibt, sind schöne Erinnerungen.

Die Freibad-Saison geht zu Ende. Zurück bleiben kuriose Fundsachen. Und viele Erinnerungen. Zum Beispiel an den Duft von Sonnencreme auf der Haut. Oder Pommes-Geruch, der jeden Badegast schon am Eingang empfängt und eine Botschaft ans Unterbewusstsein sendet. Sie lautet: Pommes mit Salz, Paprika-Gewürz, Ketchup und Mayo sind Pflicht. Sie gehören seit Kindheitstagen einfach dazu. So wie die Bewegung im Wasser, die frei, leicht und glücklich macht. Und man braucht fast nichts dafür. Der Betrieb von Bädern wird immer schwieriger Das Freibad ist ein Mikrokosmos. Schwimmen, Essen, in der Sonne ausspannen, Freunde treffen: Freibäder stehen für ein besonderes Lebensgefühl. Das muss erhalten werden, auch wenn der Betrieb von Bädern für viele Gemeinden immer schwieriger wird. Steigende Kosten oder auch das oft fehlende Personal werden auch in den kommenden Jahren hohe Wellen schlagen. Trotzdem: Am kleinen Vergnügen vor der Haustüre darf nicht gespart werden. Denn das Lebensgefühl Freibad ist wie ein kleiner Urlaub zu Hause. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Was von der Freibadsaison im Augsburger Land übrig bleibt

