Für die Landtagswahl wird der Landkreis Augsburg geteilt

In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Warum die Wähler im Augsburger Land drei verschiedenen Stimmkreisen zugeordnet werden.

Das Augsburger Land ist groß. So groß und bevölkerungsreich, dass es für die bevorstehende Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober aufgeteilt werden muss. Denn ansonsten würde es ein Wähler-Ungleichgewicht geben.

Die Städte Gersthofen und Neusäß gehören zwar zum Landkreis Augsburg. Für die Landtags- und Bezirkstagswahl wurden sie dem Stimmkreis Augsburg-Stadt-West zugeschlagen. Es gibt noch eine weitere Besonderheit. Denn fast alle Landkreis-Kommunen, die nördlich der Autobahn liegen, gehören zum Wahlkreis Augsburg-Land, Dillingen. Das sind die Gemeinden Altenmünster, Biberbach, Gablingen, Langweid, Meitingen, Thierhaupten sowie die Verwaltungsgemeinschaften Nordendorf (Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf), Welden (Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden). Im Stimmkreis dürfen rund 110.000 Menschen wählen. Neben Gersthofen und Neusäß gibt es einen weiteren Sonderfall.

Der Stimmkreis Süd wächst und wächst

Denn die Gemeinde Adelsried, die ebenfalls nördlich der A8 liegt, wurde dem Stimmkreis Augsburg-Land-Süd zugeschlagen. Weitere Kommunen in diesem Stimmkreis sind Aystetten, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Graben, Horgau, Königsbrunn, Kutzenhausen, Schwabmünchen, Stadtbergen, Wehringen, Zusmarshausen sowie die Verwaltungsgemeinschaften Gessertshausen (mit Ustersbach), Großaitingen (mit Kleinaitingen und Oberottmarshausen), Langerringen (mit Hiltenfingen), Lechfeld (Klosterlechfeld, Untermeitingen) und Stauden mit Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten und Walkertshofen.

Die Aufteilung des Augsburger Lands in drei Stimmkreise gibt es seit 2003. Gegen diese Aufsplitterung hatte sich der Landkreis Augsburg allerdings mit einer Petition gewehrt. Auch die Gemeinde Gablingen reichte eine Eingabe ein. Beide Petitionen wurden mit rund einem Dutzend weiteren Einsprüchen aus ganz Bayern im Verfassungsrechtsausschuss behandelt – und verworfen.

In einigen Jahren könnte es zu einer weiteren Neueinteilung kommen. Verantwortlich dafür sind die steigenden Bevölkerungszahlen. Der Stimmkreis Augsburg-Land-Süd liegt mit rund 142.000 Stimmberechtigten zwölf Prozent über dem errechneten Durchschnitt der Stimmkreise in Schwaben. Im Wahlgesetz heißt es, dass die sich nach der Bevölkerungsstatistik ergebende Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmkreises von der durchschnittlichen Wahlberechtigtenzahl der Stimmkreise nicht um mehr als 15 Prozent nach oben oder unten abweichen solle. Beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent, dann "muss eine Neuabgrenzung“ vorgenommen werden.

Erst- und Zweitstimme für Landtag und Bezirkstag

In Bayern gibt es insgesamt 91 Stimmkreise. Mit der Erststimme werden eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat für den Landtag gewählt. Für einen Sieg reicht die einfache Mehrheit aus. Gäbe es im Landtag nur diese 91 Direktmandate, wäre das ziemlich ungerecht: Denn die Wählerinnen und Wähler, die in ihrem Stimmkreis für einen unterlegenen Kandidaten gestimmt haben, hätten persönlich niemanden in den Landtag entsandt. Daher gibt es eine zweite Säule im Wahlsystem. Das sind die Listenmandate. Dafür wird die knappe Hälfte (89 von 180) der Mandate im Landtag an Listenkandidaten vergeben. Die Parteien stellten für jeden der sieben bayerischen Regierungsbezirke Listen mit ihren Kandidaten auf. Diese Wahlkreislisten sind unterschiedlich lang, denn die Regierungsbezirke erhalten je nach Einwohnerzahl unterschiedlich viele Sitze im Landtag.

Die Bezirkstagswahl läuft im Wesentlichen nach den gleichen Grundsätzen und in der gleichen Form wie die Landtagswahl ab. Jeweils ungefähr die Hälfte der auf fünf Jahre gewählten Bezirksräte wird direkt aus den Stimmkreisen besetzt (Direktmandate), der Rest aus den Kandidatenlisten der Parteien oder sonstigen organisierten Wählergruppen (Listenmandate). Entsprechend hat jeder Wähler zwei Stimmen: die Erststimme für den Direktkandidaten, die Zweitstimme für einen Listenbewerber.