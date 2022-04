Gartenfreunde aus den Stauden erklären, wie Palmbuschen gebunden werden

Der Palmsonntag steht vor der Tür: Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege aus Walkertshofen geben Tipps, wie Palmbuschen gebunden werden.

Zum Palmsonntag gehören Palmbuschen: Wie die Sträuße aus Zweigen gebunden werden, erklären Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege aus Walkertshofen.

Jedes Jahr treffen sie sich einige Tage vor Palmsonntag und binden gemeinsam zwischen 60 und 70 Stück. Sie werden dann vor dem Gottesdienst verkauft. „Für unsere Palmbuschen nehmen wir kleine Zweige von Buchs, Palmkätzchen (Weidekätzchen) und Koniferen, die um einen circa 60 Zentimeter langen Stab mit einem Kreuz gebunden werden“, erklärt Vorsitzender Walter Schuhmacher. „Früher haben wir das Kreuz aus Haselnussruten gemacht. Heuer hat unser Vorstandsmitglied Fritz Egger erstmals hochwertige Kreuze aus Fichtenholz gefertigt.“

Traditionell gehören sieben Materialien zu einem Palmbuschen: Sadebaum, Zeder, Eibe, Stechpalme, Wacholder, Buchsbaum und Palmkätzchen. In der Regel werden allerdings nur Palmkätzchen und Buchsbaum verwendet.

Palmbuschen: Zweige brauchen die richtige Länge

Als erstes werden die Zweige auf eine Länge von circa 25 bis 30 Zentimeter geschnitten. Dann wickelt man ein Stück Bindedraht einige Male um den Stab und legt ein paar Zweige von Buchs, Palmkätzchen und Koniferen zu einem kleinen Buschen zusammen. Diesen werden anschließend mit dem bereits am Stab angebrachten Bindedraht befestigt, sodass die Zweige fest am Stab anliegen. Anschließend drapiert man in der gleichen Menge einen zweiten Buschen, der mit dem Bindedraht auf der gegenüberliegenden Seite festgebunden wird. Erst jetzt kann der Draht mit einer Zange abgezwickt werden. Zum Schluss wird eine Schleife, die mit Draht vorgebunden wurde, im unteren Bereich des Palmbuschen angebracht. Fertig! Gisela Miller, Zweite Vorsitzende des Vereins, erklärt: „Für die Schleifen nehmen wir immer die Farben gelb und weiß, weil sie unsere Kirchenfarben sind.“

Wer keinen Stab mit Kreuz besitzt, kürzt Zweige auf die Länge, die der Palmbuschen haben soll. Dann entfernt man die untersten Zweige, sodass ein Stängel übrig bleibt. Anschließend werden die gesamten Zweige zu einem Strauß zusammen gefasst, mit einer Schnur oder einem Draht zusammen gebunden und mit bunten Schleifen verziert. Als Stab eignet sich auch ein Haselnusszweig. Wer möchte, kann als besonderen Hingucker noch bunte Eier, die auf einen Draht gesteckt wurden, mit in den Buschen binden.

Palmkätzchen stehen unter Naturschutz

Die Naturmaterialien holen sich die Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege aus ihren eigenen Gärten oder aus denen von Bekannten. Ganz wichtig: Palmkätzchen stehen unter Naturschutz. Deshalb ist es vom 1. März bis 30. September verboten, die Zweige abzuschneiden, egal ob im eigenen Garten, Wald oder Feld. Denn die Palmkätzchen sind vor allem im Frühling eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen. Erlaubt ist jedoch, von Palmkätzchen-Büschen im eigenen Garten in geringen Mengen Zweige abzuschneiden - Palmkätzchen können auch bei Blumenhändlern oder in Baumärkten gekauft werden. Wer vor dem 1. März Palmkätzchen abschneidet, kann diese kühl zum Beispiel in der Garage oder im Keller bis zum Binden der Buschen lagern.

Den Erlös aus dem Palmbuschenverkauf spendet der Verein für Gartenbau und Landespflege übrigens jedes Jahr abwechselnd an Ortsvereine oder an die Kirche. Dieses Jahr kommt das Geld der Jugendarbeit des TSV Walkertshofen zugute, so Miller.

Die Karwoche 2022 beginnt

Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag der Fastenzeit und gleichzeitig beginnt die Karwoche. Die Palmbuschen sollen an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnern, während dem die Menschen Jesus mit Palmwendeln begrüßten, da Palmen als heilige Bäume verehrt wurden. Da es diese in Deutschland selten gibt, werden stattdessen Palmkätzchen verwendet. Die gesegneten Palmbuschen werden von den Gläubigen mit nach Hause genommen und sollen Segen bringen sowie Not abwenden. Am Palmsonntag gibt es noch eine weitere Tradition: Das Familienmitglied, das am Morgen als letztes aus den Federn kommt, gilt als Palmesel und wird ausgelacht.