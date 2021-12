Landkreis Augsburg

Geburtstag an Heiligabend: Drei besondere Christkinder aus dem Augsburger Land

Plus Katharina Bertleff aus Untermeitingen ist an Weihnachten 100 Jahre alt geworden. In der Wertachklinik haben am selben Tag Helene und Jakob das Licht der Welt erblickt.

Von Hieronymus Schneider und Felicitas Lachmayr

Für Familie Köbler aus Untermeitingen war das diesjährige Weihnachtsfest ein ganz besonderes: Um 21.15 Uhr erblickte Sohn Jakob das Licht der Welt. "Ich freue mich sehr, dass Jakob an Heiligabend geboren ist", sagt Mama Heidi Köbler. "Es ist einfach eine schöne Geschichte."

