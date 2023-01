Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Gefahr Geldautomat: So wollen sich die Banken vor Sprengungen schützen

Plus Immer häufiger geraten Geldautomaten ins Visier von Kriminellen. Wie die Täter vorgehen und welche Sicherheitsvorkehrungen die Banken in der Region treffen.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Bundesweit hat es im Jahr 2022 so viele Anschläge auf Geldautomaten gegeben wie noch nie, hieß es vor Kurzem in der Tagesschau. Anders als etwa 2017, als in Königsbrunn ein Geldautomat der Deutschen Bank mithilfe eines Gasgemisches gesprengt wurde, würden die Täter mittlerweile anders vorgehen. Immer häufiger würden sie Festsprengstoff verwenden, wodurch auch die Gefahr für Menschen in Tatortumgebung steigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen