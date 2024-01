Geflügelpest: Wie groß ist die Gefahr im Landkreis?

Im Nachbarlandkreis Dillingen ist auf einem Hof die Geflügelpest ausgebrochen. Was bedeutet das für den Landkreis Augsburg?

In einem Stall im Gemeindegebiet Ziertheim im nördlichen Landkreis Dillingen ist jüngst die Geflügelpest nachgewiesen worden. Der komplette Putenbestand, rund 20.000 Tiere, musste daraufhin getötet werden. Nach Ausbruch der hochpathogenen Influenza wurde unter anderem eine Schutz- und eine Überwachungszone festgelegt. Der Landkreis Augsburg ist davon nicht betroffen. Allerdings gilt im Augsburger Land eine Allgemeinverfügung, die unter anderem das Risiko einer Einschleppung minimieren soll.

Höchste Vorsicht bei toten Wildvögeln

Die Geflügelpest-Situation in Bayern habe sich laut Landesamt für Gesundheit mit Fortschreiten der kalten Jahreszeit wieder angespannt. Es sei weiter mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Die Dynamik werde aktuell von Wasservögeln, die im Freistaat rasten oder überwintern, beeinflusst. Tot aufgefundene Wildvögel, insbesondere Wasservögel, sollten unbedingt den Veterinärbehörden gemeldet werden. Das Landesamt für Gesundheit führt ganzjährig Monitoring-Untersuchungen bei solchen verendet aufgefundenen Wildvögeln durch. Seit Oktober wurden in Bayern in fünf Fällen bei Wildvögeln Viren nachgewiesen, darunter auch im Landkreis Landsberg. (mcz)

