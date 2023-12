Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Gelber Sack oder gelbe Wertstofftonne: Was ist besser?

Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Was ist besser? Die Meinungen sind geteilt.

Plus Ab Januar 2025 wird es im Landkreis Augsburg eine gelbe Wertstofftonne geben. Der gelbe Sack hat dann ausgedient. Doch ist die neue Tonne wirklich besser?

Für viele Menschen im Landkreis Augsburg ist die samstägliche Fahrt zum Wertstoffhof eine lästige Pflichtaufgabe. Für andere ist sie ein fast schon liebgewonnenes Ritual. Mit der Einführung der gelben Wertstofftonne sollen ab 2025 die Fahrten zu den Wertstoffhöfen erheblich reduziert werden. Denn in die Tonne dürfen auch Materialien, die bisher im gelben Sack nichts zu suchen hatten.

Samstagmorgen um 9 Uhr herrscht auf dem Bobinger Wertstoffhof reges Treiben. Auto um Auto fährt auf den Hof und die Menschen entsorgen die Dinge, die sich die Woche über im Haushalt angesammelt haben. Darunter auch immer wieder Töpfe und Pfannen, Besteckteile und Kunststoffe. All das kann bald in die gelbe Tonne. Armin Hafner aus Bobingen entsorgt gerade Metallteile. "Ich würde lieber den gelben Sack behalten", sagt er. Denn er lebe in einem Reihenhaus. Da sei der Platz knapp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

