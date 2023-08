Landkreis Augsburg

Geldwäsche: Familienvater muss hohe Strafe zahlen

Plus Richter verurteilt den 34-Jährigen. Warum der Angeklagte seine Hintermänner nicht nennen möchte.

Zu einer hohen Geldstrafe hat Richter Dominik Wagner am Amtsgericht Augsburg am Montag einen 34-Jahre alten Familienvater aus dem Landkreis Augsburg wegen Geldwäsche verurteilt. Er hatte sein Konto für dubiose Überweisungen zur Verfügung gestellt.

Im März 2022 hatten sich unbekannte Täter Zugriff auf das Konto eines Geschädigten verschafft und veranlassten mithilfe zuvor telefonisch ausgespähter TAN-Nummern unberechtigt eine Überweisung in Höhe von insgesamt 19.850 Euro auf das Konto des Angeklagten. Zu einem anderen Zeitpunkt verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter auf nicht näher bekannte Weise Zugriff auf das Konto einer weiteren Geschädigten und veranlassten vier Überweisungen in Höhe von insgesamt 36.375 Euro. Die zweite Überweisung von 13.500 Euro erfolgte wiederum auf das Konto des Angeklagten. Dieser hob die Beträge unmittelbar nach Tatbegehung in bar ab. Daher wurde dem Mann nun vorsätzliche Geldwäsche in zwei Fällen zur Last gelegt.

