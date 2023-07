Gesetzliche Betreuung im Landkreis: Hier gibt es Bürgersprechstunden

Manchmal können Menschen plötzlich nicht mehr eigenständig über ihr Leben entscheiden. Es ist daher gut, sich vorsorglich zu kümmern. Tipps gibt es bei Bürgersprechstunden.

Gerade eben war noch alles in bester Ordnung und im nächsten Moment ist nichts mehr, wie es war: Schicksalsschläge ereignen sich plötzlich und meistens zum falschen Zeitpunkt. Viele Menschen machen sich nicht bewusst, was passiert, wenn man durch Unfall, Krankheit, Behinderung oder im Alter nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Wie geht es dann weiter?

In diesem Fall passiert folgendes: Eine durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person oder eine gesetzlich bestellte Betreuung vertritt die Interessen der betroffenen Person. Das kann beispielsweise im Bereich Gesundheit, in Fragen, die das Wohnen betreffen oder bei finanziellen Angelegenheiten sein.

In kostenlosen Bürgersprechstunden können Fragen gestellt werden

Um zu vermeiden, dass nicht im eigenen Interesse oder von jemand Fremden über das eigene Leben entschieden wird, ist es wichtig, sich vorher Gedanken zu machen und sich zu informieren - beispielsweise, wie selbst auf die Gestaltung der rechtlichen Vertretung Einfluss genommen kann und was eine Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung ist. Hierfür bieten verschiedene Betreuungsvereine kostenlose Bürgersprechstunden zur Beratung an. Dort können Interessierte Fragen zur gesetzlichen Betreuung stellen und Ansprechpartner finden.

Die Bürgersprechstunden sind kostenlos und werden vom Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung, vom Betreuungsverein des Caritasverbandes für den Landkreis Augsburg und dem Betreuungsverein Sozialdienst Katholischer Frauen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg angeboten. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Betreuungsstelle im Landratsamt Augsburg unter der Nummer 0821/31022480 oder unter www.landkreis-augsburg.de/betreuungsstelle.

Die Termine auf einen Blick:

Bobingen , im Treffpunkt Soziale Stadt am 26. Oktober von 16 bis 17.30 Uhr ( Voranmeldung unter 0821/ 5704841)

Gersthofen , in der Begegnungsstätte „du & hier“ am 27. September von 15 bis 17 Uhr ( Voranmeldung unter 0821/312386)

Königsbrunn , im Mehrgenerationenhaus am 30. November von 15 bis 17 Uhr ( Voranmeldung unter 0821/5704841)

Meitingen , im Rathaus am 6. Juli und 12. Oktober jeweils von 9 bis 11 Uhr ( Voranmeldung unter 08271/4264147)

Neusäß , im Rathaus am 12. Oktober, von 14 bis 16 Uhr ( Voranmeldung unter 0821/312386)

Schwabmünchen , im Zentrum für seelische Gesundheit des Caritasverbandes am 6. Juli und 7. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr ( Voranmeldung unter 0821/5704841)