Gesperrter Gotthard-Tunnel: "Situation ist ein Desaster"

Der Gotthard-Tunnel in der Schweiz wurde gesperrt. Das hat Folgen für den Güterverkehr.

Plus Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ist einer der wichtigsten Verkehrswege durch die Alpen. Was die Sperrung für Spediteure im Landkreis Augsburg bedeutet.

Seit Anfang der Woche ist der Gotthard-Tunnel in der Schweiz dicht: Verantwortlich dafür ist ein gewaltiger Riss an der Tunneldecke. Für Speditionen aus dem Augsburger Land bedeutet die Sperrung einen schweren Schlag. "Die Situation ist ein Desaster", sagt Gianluca Crestani, Geschäftsführer der Roman Mayer Logistik Group.

"Für unsere Fahrer bedeutet die Sperrung mindestens eine Stunde mehr Fahrzeit. Aber nur im Idealfall. Wahrscheinlicher sind zwei bis drei Stunden. Insgesamt reden wir bei der Verlängerung des Fahrtweges von bis zu 65 Kilometern", sagt Crestani. Das Umfahren des Tunnels bedeute zudem Zusatzkosten für die Speditionen. Durch Staus werde mehr Treibstoff verbraucht. Außerdem würden mehr Mautgebühren fällig. Das Verkehrsaufkommen habe durch die Sperrung des Tunnels auf den beiden Umleitungsrouten am Gotthardpass und auf der San-Bernadino-Route zugenommen, sagt Crestani.

