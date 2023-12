Gesucht und hoffentlich gefunden: Bobingerin verliert Tasche mit Geld

Plus Eine Frau aus Bobingen verliert einen dreistelligen Geldbetrag und hofft auf einen ehrlichen Finder. Solche gibt es, wie Beispiele aus dem Kreis Augsburg zeigen.

Ehrliche Finder gibt es. In diesen Tagen hatte sich zum Beispiel eine Frau im oberbayerischen Miesbach bei der Polizei gemeldet, die eine Handtasche mit Goldbarren im Wert von rund 50.000 Euro entdeckt und dann abgegeben hatte. Auf so einen ehrlichen Finder hofft jetzt eine Frau aus Bobingen.

Die 46-Jährige war am Montag zum Einkaufen bei Lidl in der Ziegeleistraße. Auf dem Weg zu ihrem Auto verlor sie laut Polizei eine kleine Tasche mit einer größeren Bargeldsumme. Konkret: Es handelte sich um einen höheren dreistelligen Betrag. Als die Frau den Verlust bemerkte, kehrte sie zum Supermarkt zurück. Doch von der kleinen Tasche fehlte jede Spur. Die Frau bittet den hoffentlich ehrlichen Finder, die Tasche samt Bargeld beim Fundbüro oder der Polizei abzugeben. Dabei steht dem Finder ein gesetzlich festgeschriebener Finderlohn zu.