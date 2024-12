Gewalt an der Schule: „Es war die Hölle, weil ich immer so Angst hatte“

Die Vorfälle liegen Jahrzehnte zurück. Aber die Bilder ließen sie nicht mehr los: Als Mädchen hatte Marie Z. (Name geändert) in einer Staudengemeinde erlebt, wie ein Lehrer immer wieder Schüler prügelte. Er hatte es vornehmlich auf Buben abgesehen, berichtet die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er habe die Köpfe von Kindern gegen Tische oder auch gegen die Klassentafel geschlagen. Er verteilte Kopfnüsse, berichtet ein anderer ehemaliger Schüler. Einmal habe er einem Bub eine Ohrfeige verpasst, die offenbar so heftig gewesen war, dass der Schüler fast durch das gesamte Klassenzimmer flog.

